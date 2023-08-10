بيراميدز يعلن ضم مهند لاشين

أعلن نادي بيراميدز، منذ قليل، انضمام مهند لاشين بشكل رسمي، قادمًا من صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من دون الكشف عن التفاصيل المالية أو المدة التعاقدية للصفقة.

ويعد مهند لاشين ثالث صفقات بيراميدز في الميركاتو الحالي بعد الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر القادم من نادي الزمالك.

وكان مهند لاشين أحد لاعبي بيراميدز قبل رحيله في عام 2019 إلى طلائع الجيش في صفقة انتقال حر ثم انضم مهند لاشين الصيف الماضي إلى صفوف فيوتشر.

وخاض مهند لاشين مع بيراميدز في فترته الأولى 87 مباراة سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع ثلاثة آخرين، وفي الموسم الماضي لعب مهند لاشين مع فيوتشر 37 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا وحيدًا وتوج معه بلقب كأس رابطة الأندية.

ومثل مهند لاشين، منتخب مصر في 10 مواجهات وشارك معه في كأس أمم أفريقيا 2021.

ويعتبر مهند لاشين من أهم لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولاعب دولي في صفوف المنتخب الوطني الأول، وعودته لبيراميدز بمثابة إضافة كبيرة لخط الوسط.

ولعب مهند لاشين ١٤٧ مباراة في الدوري المصري الممتاز سجل خلالها ٦ أهداف وصنع ٥ أهداف أخرى، ولعب في كأس مصر ١٠ مباريات وصنع هدفًا، ولعب كذلك ٩ مباريات في كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفًا، كما لعب السوبر المصري مرة واحدة وتوج باللقب مع نادي طلائع الجيش.

يذكر أن نادي بيراميدز يستعد في الموسم المقبل للمشاركة للمرة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب النادي الأهلي.