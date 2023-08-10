البحيرة توجه رؤساء المدن بالتواصل المباشر مع المستثمرين ومتابعة طلباتهم واحتياجاتهم

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسى ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها.

وشددت على الانتهاء من المرافق كافة الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أية ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة، وذلك تماشيًا مع استضافة الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر من العام الماضي حول العمل المناخي.

أكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا فى تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم التسهيلات والتيسيرات كافة للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشادت بلبع بالتيسيرات المقدمة للمستثمرين وسرعة الرد على طلبات التخصيص الجديدة لهم، مؤكدة استمرار العمل على تقديم الخدمات للمستثمرين وتذليل المعوقات كافة لسرعة قيامهم بتنفيذ مشروعاتهم بالمناطق الصناعية فى إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإسكندرية، ومسئولى شركات المرافق العامة والجهات المعنية كافة.

ووافق الاجتماع على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على (مهل - تنازلات - إضافة نشاط جديد وغيرها) لاستكمال مشروعاتهم في الكثير من المجالات وإثبات جديتهم.

وقامت اللجنة بالموافقة على (11) طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بواقع (4) طلبات بوادي النطرون وعدد (7) طلبات بحوش عيسى، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها، وكذا تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لإقامة استثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون (337) مشروعًا وجارى السير فى تسليم قطع أراضي لمستثمرين جدد داخل المنطقة، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لها لإقامة إستثمارات عليها (89) مشروعًا منهم مشروعات منتجة وقائمة بالفعل.

وطالبت نائب المحافظ، خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال المرافق بالمناطق الصناعية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وكذا عرض المشروعات بصفة دورية، مع تأكيد تكثيف الحملات والجولات على المنشآت والمصانع للتأكد من الالتزام بتوافر الاشتراطات كافة ومنها أمن الحريق، بالتنسيق مع الحماية المدنية للحفاظ على أمن وسلامة العاملين، واستيفاء الاشتراطات كافة وتدريب العاملين على استخدام تلك المعدات والأدوات.