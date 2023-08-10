رحاب الجمل تواصل تصوير "بلومندو".. وهذه تفاصيل شخصيتها

تواصل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم "بلومندو" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي من المقرر عرضه في موسم رأس السنة المقبل.

شخصية رحاب الجمل

تقدم رحاب الجمل شخصية فتاة مهبوشة تدعى "شهيرة" تقع وتتعرض للعديد من من المواقف الكوميدية بينها وبين بطل الفيلم، وتتوالى الأحداث.

حيث من المقرر أن تستمر رحاب في تصوير الفيلم لعدة أيام مقبلة .

رحاب الجمل

وكان انتهى أبطال الفيلم من تصوير أغلب مشاهد الفيلم، كما أجرى المخرج ياسر سامي عمليات المونتاج والمكساج علي المشاهد التي تم تصويرها.

وطرح النجم حسن الرداد البوستر التشويقي لفيلم "بلوموندو"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات.

علق حسن الرداد على البوستر عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلًا: "البوستر التشويقى لفيلم الكوميديا بلوموندو".

ظهر الرداد وهو يرتدي قناعًا كرتونيًّا للأرنب وسط مجموعة من السيدات.

بوستر بلوموندو

كانت انضمت الفنانة إنجي وجدان لأسرة فيلم "بلوموندو" للنجم حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023 وستبدأ إنجي وجدان تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

دخل النجم حسن الرداد لوكيشن تصوير مشاهده من فيلمه الجديد “بلوموندو” في عدد من شوارع القاهرة، إذْ دخل مباشرة إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم الجديد من خلال تواجد فريق كامل من مصممي المعارك والأكشن.

قررت الشركة المنتجة للعمل تكثيف تصوير مشاهد الفيلم للانتهاء منه نهاية الشهر الجاري أو منتصف أغسطس المقبل من أجل المشاركة في موسم الصيف السينمائي الحالي.

شخصية حسن الرداد:

يقدم حسن الرداد دور رجل أعمال في مجال العقارات، وهو شاب وسيم وجذاب اسمه "بلوموندو" يتزوج من إحدى فتيات الطبقات الراقية، وبعد أقل من عامين من الزواج تتحول حالة الاستقرار إلى حالة من الجدل والاختلافات التي تصل إلى حد الصراع، إذْ يقدم الفيلم في إطار اجتماعي حول العلاقات الزوجية وتطورها بعد فترة من الوقت، وتحدُث مفاجأة وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

وشارك الفنان حسن الرداد صورة عبر حسابه على الفيس بوك، ظهر خلالها وهو قام برسم تاتو باسم نجله فادى على صدره.

حسن الرداد

فيلم "بلوموندو" من بطولة حسن الرداد، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، إخراج ياسر سامي، إنتاج شركة رويال صن للمنتج سامر المحضر.

ومن المعروف أن آخر الأعمال السينمائية للفنان حسن الرداد، هو فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي عرض خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائية وحقق نجاحًا كبيرًا.

حسن الرداد

وكان بطولة حسن الرداد ومي عمر، وشارك فيه: بيومي فؤاد وشيرين رضا وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف أيمن بهجت قمر.

تتلخص قصة الفيلم في إطار تشويقي حول رجل أعمال يُدعى خالد متزوج ولكنه تعيس في زواجه، فيقرر الطلاق والعودة إلى حبيبته السابقة، ولكن يصاب بطلق ناري أثناء زفافه، يتسبب في دخوله إلى غيبوبة لمدة 4 سنوات.

حسن الرداد وأيمي سمير غانم

معلومات عن حسن الرداد:

ويذكر أن حسن الرداد ، ولد في مدينة دمياط، عام 1984، وهو ابن الفنان الراحل نبيل الرداد، حصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، كما تخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بدايته الفنية عندما تقدَّمَ لاختبار تمثيل كان معلنًا عنه في المعهد من خلال المخرج خالد يوسف، والذي نجح فيه ليظهر في فيلم (خيانة مشروعة)، بطولة هاني سلامة ومي عز الدين وسمية الخشاب وهشام سليم، ثم اختاره الفنان نور الشريف بناء على توصية من الدكتورة سميرة محسن ليشارك في بطولة مسلسل (الدالي)، من أعماله الأخرى في السينما (احكي يا شهرزاد، كف القمر، الآنسة مامي، نظرية عمتي)، وفي التلفزيون (الجماعة، نونة المأذونة).

حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم

في نوفمبر من عام 2016 تزوج من الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الكبير الراحل سمير غانم والفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

أعلن الفنان حسن الرداد، إنجاب مولوده الأول من الفنانة إيمي سمير غانم، بعد 8 سنوات من زواجهما، وأطلق عليه اسم فادي على اسم شقيقه الراحل.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول رجل يعمل في مجال العقارات، يتزوج من فتاة تنتمي إلى طبقة اجتماعية ثرية، ويقرر بعد مرور عام على زواجهما تغيير حياته بشكل مفاجئ، مما يدخلهما في عدة مفارقات كوميدية.

الفيلم بطولة حسن الرداد رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.وانتهى النجم حسن الرداد من تسجيل أغنية الفيلم الذى تحمل اسم "ضرب ضرب" والتي يغنيها ضمن أحداث الفيلم وهي من تاليف وتلحين وتوزيع موزو وتايسون، ومن المقرر عرض الفيلم ضمن موسم افلام الصيف .

وكانت أخر أعمال رحاب الجمل فيلم "البعبع" الذى يعرض في السينمات حالياً بطولة الفنان أمير كرارة، وحقق 40 مليون جنيه حتى الأن، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من محمد عبد الرحمن توتة وياسمين صبرى وباسم سمرة وأخرون، إخراج حسين المنباوى.