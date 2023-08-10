محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم ٩ طلاب ومنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية تكريماً لهم لحرصهم على التفوق والتميز.

وأكد محافظ القاهرة سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها تسعة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالبا وطالبة بنسبة ٢٥%، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.

القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالمتفوقين علميًا وتعمل على رعايتهم باعتبار أن الشباب هم العماد الذى تقوم عليه الدولة من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها .

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

والطلاب التسعة الحاصلين على مراكز بين أوائل الجمهورية هم على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليميه، و٣ طلاب بشعبة الرياضيات هم محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية بنات بإدارة الوايلى التعليمية، ومرقس شنوده محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية، وبالشعبية العلمية الطالبة ياسمين شريف حسنى عبد القادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية، و٤ طلاب بالشعبة الأدبية من بينهم ٣ طلاب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباى الخاصة لغات، وعز الدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد، وعائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات، وبإدارة البساتين التعليمية سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة.

شهد الاحتفال اللواء حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى مدارس الطلبة المتفوقين وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.