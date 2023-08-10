جامعة كفرالشيخ تشارك في معرض "أخبار اليوم" التعليمي

في نسخته السابعة

شاركت جامعة كفرالشيخ بوفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في معرض "أخبار اليوم" التعليمي.

جاء ذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وممثلي المعاهد العالية، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر .

يشار إلى أن هذا المعرض يعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة 75 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة.

ويعد المعرض فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعات من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، فضلاً عن توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد.