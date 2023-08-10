حساب المواطن..شروط الأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم

تصدر برنامج حساب المواطن محركات البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس الجاري والذي بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس، ويستمر حتى نهاية اليوم.

حساب المواطن



ومع استمرار التسجيل في البرنامج نستعرض الفرق بين الأهلية والاستحقاق وفق ما نشره حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني.

برنامج حساب المواطن..شروط الأهلية

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

حساب المواطن..تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية



وأكد البرنامج أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية.

وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

ولكن إذا تأخر المسجل برفع اعتراضه ضمن المهلة المتاحة، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الالكترونية.

وفي تقديم الشكوى على مبلغ دعم الاستحقاق فإنه يتاح للمسجل تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية على أي دورة إيداع بعد مرور خمسة أيام من الإيداع، على أن تكون الشكوى خلال فترة ثلاثة أشهر من الاستحقاق محل الشكوى، وإذا تم قبول الشكوى فسيتم تعويض المستفيد عن الشهر محل الشكوى.

يذكر أن الأهلية هي استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توفرها للتسجيل في البرنامج، بينما يقصد بالاستحقاق امكانية المؤهل من الحصول على الدعم.