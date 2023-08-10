سفيان مرابط يدخل دائرة إهتمامات عملاق أوروبي جديد

دخل نجم الوسط المغربي سفيان مرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، دائرة إهتمامات العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام بالتعاقد مع الدولي المغربي، سفيان أمرابط، لاعب وسط فريق فيورنتينا، من جانب نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يريد تدعيم صفوفه للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية نقلًا عن "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس لديه اهتمام كبير بالفعل بالتعاقد مع أمرابط؛ إذ إن اللاعب يملك الصفات التي يبحث عنها مدرب الفريق، ماسيميليانو أليجري.

وبدأت الأندية إهتمامها بالنجم المغربي الذي خاض 46 مباراة دولية بوصفه بعدما كان أبرز العناصر في تشكيل منتخب المغرب في مونديال قطر 2022؛ حيث ساعد "أسود الأطلس" في بلوغ المربع الذهبي في إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيًا وأفريقيًا.