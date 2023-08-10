إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الغربي

أصيب 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 8 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق فى برج سكنى

وكانت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم قد تمكنت من السيطرة علي حريق شب ببرج سكني مكون من 11 طابق بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بببرج سكني بمنطقة باغوص وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة واجهزة الحماية المدنية والإسعاف وتبين أن الحريق شب بالطابق الثالث ببرج سكني مكون من 11 طابق وتم التعامل مع الحريق وإخماد النيران قبل إمتدادها لباقي الطوابق ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.