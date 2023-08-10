وفاة ربة منزل وابنتها وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بجهينة

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه وفاة ربة منزل في العقد السابع من العمر وابنتها في العقد الرابع من العمر وإصابة قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج وعامل في العقد الخامس باشتباه كسر بفقرات الرقبة وجميعهم يقيمون بدائرة المركز وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى حميات جهينة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفيان ومصابان بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أبو بكر . ع . ا . م" 34 سنة عامل ومقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق .





نتج عن الحادث وفاة كل من :- "أمال . ع . ا . ي" 66 سنة ربة منزل ونجلتها "ناهد . ك . ا . م" 37 سنة ربة منزل .





وإصابة كل من :- قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج و"عبد الرحيم . ر . ا . م" 50 سنة عامل إشتباه كسر بفقرات الرقبة وجميعهم يقيمون بحري دائرة المركز من مستقلي السيارة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى حميات جهينة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب بمضمون ما تقدم.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .