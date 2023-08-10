أوراق استخراج شهادة بيانات للرخصة من المرور

يبحث الكثيرون عن كيفية استخراج شهادة بيانات من المرور، وكشفت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من التعليمات، بهدف استخراج شهادة بيانات رخصة القيادة، بالإضافة إلى الأوراق، التي من المقرر أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول عليها.

وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، مما يقوم بدوره فى التسهيل على المواطنين.

خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة:

- التوجه إلى وحدة أو قسم المرور الخاص بمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، مع ضرورة أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية الصلاحية.

- إحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

- إحضار مستند يثبت الموقف من التجنيد.

- إحضار شهادة دراسية تثبت المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء كان شهادة محو أمية أو مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.

- إحضار صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه.

- إحضار موافقة من جهة العمل التابع لها المتقدم، سواء كانت جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص.

- تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بأحد النقابات العمالية أو ما يتبعها.

- تقديم مستند يثبت الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات رخصة القيادة:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

الانضباط المروري

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

- الذهاب إلى وحدة المرور الخاص بمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

- إحضار نموذج 256 إلى المرور، للحصول على الرخصة.

- إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، مع تقديم صورة منها.

- إحضار شهادة التخرج، مع تقديم صورة منها.

- استخراج طالب الرخصة.

- إحضار شهادة طبية للباطنة والنظر، ويتم إجراؤها في وحدة المرور.

ـ فصيلة الدم، ويتم إجراؤها في وحدة المرور.

- تقديم 4 صور شخصية 4 * 6 حديثة.

- تقديم تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة.

تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

- تكلف رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم 285 جنيهًا.

- يقدر رسم الضريبة بـ615 جنيهًا، شاملة رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة.

- رسم نموذج 256 لطلب الرخصة، ويقدر بـ6، 5 جنيهات.

- رسم نموذج اختبار إشارات، ويقدر بـ 10 جنيهات.

- ملف وحافظة لرخصة القيادة، وتقدر بـ35 جنيهًا.

- يكلف طابع شرطة، 15 جنيهًا.

- سعر استمارة بيانات، 105 جنيهات.