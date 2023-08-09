تركيا تُطالب مُجددًا روسيا وأوكرانيا بالجلوس لطاولة المُفاوضات

طالب "مجلس الأمن القومي التركي"، بعد اجتماع قاده الرئيس رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا بالجلوس إلى طاولة المُفاوضات ووقف الأعمال العسكرية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان المجلس عقب الاجتماع: "تمت مناقشة مسار الحرب في أوكرانيا، وآثارها المحتملة على منطقتنا في المراحل القادمة بالتفصيل، ونؤكد أن تصعيد التوتر في البحر الأسود لن يكون في مصلحة أحد.. وندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنهاء الحرب دون تأجيل".

صفقة تصدير الحبوب

كما تطرق الاجتماع إلى صفقة تصدير الحبوب، حيث قال البيان: "نؤكد على أن العودة إلى اتفاقية الحبوب، ستمنع الآثار السلبية المحتملة في البلدان المحتاجة، وستسهم في استقرار الغذاء".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن إعادة العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.

وأضاف أردوغان: "الأسبوع الماضي أجريت محادثات مهمة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ونعمل على تطبيق الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق تصدير الحبوب".

وأشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي جمعت الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة واحدة منذ بدء الأزمة، مشددا على أن "الموقف التركي من الأزمة الأوكرانية منذ يومها الأول، كان واضحا وثابتا ومبدئيا، وشكل إلهاما للدول حول العالم".

من ناحية أخرى، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن إعادة العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.

وأضاف أردوغان: "الأسبوع الماضي أجريت محادثات مهمة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ونعمل على تطبيق الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق تصدير الحبوب".