شهباز شريف يدعو لحل البرلمان الباكستاني

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، "شهباز شريف"، الرئيس عارف علوي لحل البرلمان، مما يُمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تُكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المُقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس، لكن هذه الخطوة ستحله قبل ثلاثة أيام.

وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان "سأرسل نصيحة الليلة للرئيس لحل البرلمان".

ويجب أن يصادق الرئيس علوي على توصية شريف وأن تجري الانتخابات في غضون 90 يوما تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال.

لجنة الانتخابات

ومع ذلك، قد يتم تأجيل التصويت لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناء على إحصاء جديد للسكان.

من ناحية أخرى، حُكم في باكستان غيابيا على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.

وقال التلفزيون الباكستاني يوم السبت: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد".

ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.

وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.

في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.

وأعلن عطا لله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء: "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان".

وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله في إسلام آباد.