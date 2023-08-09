"المحبة" موضوع العظة الروحية بنهضة العذراء الليلة

تستقبل كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب التابعة للأقباط الأرثوذكس بجناكليس، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة صوم العذراء بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يترأس الأب تادرس عطية، كاهن كنيسة ماررجس والأمير تادرس، ويلقي العظة الروحية تحت عنوان "المحبة" ، يشمل برنامج النهضة اليومية فعاليات روحية تتزامن مع اليوبيل الذهبي للكنيسة المستضيفة لهذها البرنامج، بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.