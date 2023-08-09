محافظ أسيوط يلتقى رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون للمشروعات القومية والتنموية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، على هامش زيارته لفرع جامعة الأزهر بأسيوط لبحث سبل التعاون المشترك فى دعم المشروعات القومية والتنموية والتى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتفعيل سبل المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات العلمية التى تذخر بها جامعة الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، و محمد عبدالخالق أمين عام جامعة الأزهر ولفيف من عمداء كليات جامعة الأزهر.

أشاد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بقيادات جامعة الأزهر وبدور الجامعة فى بناء الإنسان المصري ودعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وما تذخر به من خبرات علمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية وخصوصًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودعم المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة فى القطاعات كافة، بالإضافة إلى الدور التوعوى لجامعة الأزهر وخصوصًا حملاتها فى برامج محو الأمية وبرامج مواجهة الزيادة السكانية مشيرًا إلى أن الدعم الذى توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة وتطوير منظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع شركات الخدمات كافة.

أعرب رئيس جامعة الأزهر عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط وتعاونه الكامل مع فرع الجامعة بالمحافظة، ومشاركته فى الفعاليات والبرامج التى تنفذها المحافظة لمواجهة بعض القضايا المجتمعية ونشر الثقافة والمعرفة، معلنًا عن دعمه الكامل لجميع مبادرات الوزير المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والإسهام فى مشروعات التنمية بالمحافظة، وفى نهاية اللقاء تبادل المحافظ ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.