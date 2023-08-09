مانشستر يونايتد يصفي قائمته برحيل 4 لاعبين

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتخلص من اللاعبين المهمشين في خطة تين هاج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

ويتفاوض مسؤولو يونايتد، على رحيل 4 لاعبين عن الأولد ترافورد، قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد، حسب ما أكده الصحفي الشهير فابريزيو رومانو.

وأضاف أن إدارة تتفاوض لحسم مساله رحيل الثنائي، هاري ماجواير وماكتوميناي إلى وست هام، بالإضافة إلى إمكانية إعارة الهولندي فان دي بيك إلى ريال سوسيداد، وتلقي عدد من العروض لضم البرازيلي فريد في صفقة دائمة.

ماجواير

تين هاج يستهد ضم لاعبين في الميركاتو الصيفي

وكشف رومانو أيضا أن تين هاج، يستهدف ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا، وجان كلير توديبو لاعب نيس الفرنسي، للانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر.

أمرابط

وخاض مانشستر يونايتد 8 مباريات ودية، على التوالي استعدادًا للموسم المقبل، مع كل من ليدز وليون وأرسنال وريكسهام وريال مدريد وبوروسيا دورتموند ولينس.

وفاز مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الموسم الماضي 2022-2023، وأنهى الدوري في المركز الثالث، ليتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ويفتتح الشياطين الحمر، الموسم الجديد بمواجهة وولفرهامتبون، يوم الإثنين القادم 14 أغسطس، ثم يلتقي مع توتنهام هوتسبير، وبالجولة الثالثة يلعب ضد ونوتينجهام فورست.

تعاقدات مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في وقت سابق، عن انضمام أندرية أونانا حارس مرمى نادي إنتر ميلان لصفوف الشياطين الحمر، بعقدٍ لـ5 سنوات حتى صيف 2028، لتعويض رحيل دي خيا

وفي صفوف الأمامية، وقع الشياطين الحمر مع الدنماركي راسموس هويلوند، صاحب الـ 20 عامًا قادم من أتالانتا الإيطالي، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 85 مليون يورو.