القس آبرام عادل يترأس نهضة صوم العذراء بالإسكندرية

يترأس القس آبرام عادل، اليوم الأربعاء، فعاليات نهضة صوم العذراء بكنيسة العذراء مريوم والأنبا باخوميوس في الإسكندرية التابعة للأقباط الأرثوذكس بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يستمر اللقاء لمدة ساعتين ونصف بعد أن يفتتح طقوسه النهضة الروحية بحضور مجموعات من خورس الشمامسة الذين يطبقون خلال القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المقام صباحًا، والمتمثل فيها رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

يعتبر هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهية القوة بالله والعقيدة.