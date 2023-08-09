منحة زيتون| أدوار مميزة في حياتها الفنية وصعوبات بدايتها

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة المميزة منحة زيتون عن عمر ناهز الت 63 عامًا، بعد صراع مع المرض، والتي تركت أثر إيجابي كبير في قلوب محبيها .

أدوار منحة زيتون في السينما والدراما

اشتهرت منحة زيتون بأدوار الأم، ولم تتميز أدوارها بكثرة الظهور والمشااركات، وانما تميزت بتفرد صوتها وشكلها عن باقي أبناء جيلها، فكانت أدوارها وجهة مميزة للعمل التي تشارك فيه.

منحة زيتون انطلاقة الشهرة ومسيرتها الفنية

انطلقت شهرتها من دور أم فرحات مع الفنان محمد هنيدي في فيلم “همام في امستردام”، وأحبت ذلك الدور كثيرًا حيث كان “وش السعد عليها”، كما صرحت في أحد لقاءاتها التلفزيونية.

ولدت منحة زيتون في يوم سبتمبر عام 1960، بمحافظة القاهرة، والتحقت بكلية الآداب قسم لغة فرنسية، بجامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني من خلال عدد من الأدوار الصغيرة،

بدأت منحة زيتون مشوارها الفني بعدد من المشاكل والصعوبات، إلى أن حلت الصدفة مرورًا من أما الأوبرا لترى وميض أمل في إعلان عن ورشة تمثيل لتهرول سريعًا إليها والمشاركة فيها سريعًا لعلها تكون الخطوة الاولى لباب الفن.

وبالفعل كانت تلك الورشة سبب رئيسي لمشاركتها في مسرحية بشويش، مع المخرج جلال الشرقاوي، مع كوكبة فنية كبيرة، من بينها “ أشرف عبد الباقي، هالة صدقي، أحمد راتب”، بجانب مسرحية أبو الشعر العامي للراحل بيرم التونسي.

شاركت فيما يقارب من 25 مسلسلًا، و20 فيلمًا سينمائيًا، كان آخرهم مسلسل 2017 في “الحساب يجمع”، وفيلم “جريمة الإيموبيليا ”2018.

وتم نشر خبر وقاتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”، كاتالي": لله ما أعطي ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت الفنانة منحة زيتون، وصلاة الجنازة ظهرًا بمسجد النور بالعباسية، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.".