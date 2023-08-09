الإسماعيلية تستعد لاستقبال مهرجان المانجو الثاني

تواصل محافظة الإسماعيلية استعداداتها لانطلاق مهرجان المانجو في نسخته الثانية يومي 18 و19 أغسطس الجاري بحضور سفراء أجانب وممثلين تجاريين من الدول العربية في خطوة للترويج للمنتج.

يهدف المهرجان الذي يقام في مدينة الإسماعيلية ومراكزها إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

تتضمن فعاليات المهرجان، والتي تبدأ يوم الجمعة ١٨ أغسطس في تمام الخامسة عصرًا من أمام مبنى المحافظة القديمة، وحتى الحديقة المفتوحة نمرة ٦، والتي سيتم إقامة السوق المفتوحة لبيع المانجو بأنواعها المختلفة وعروضًا فنية وترفيهية خلال أيام المهرجان، وذلك بحضور ممثلي السفارات الأجنبية والمشاهير التي تستقبلهم محافظة الإسماعيلية في هذا اليوم.

كما سيتم إقامة الملتقي التصديري والتجاري بنادي الجولف لعرض منتجات المانجو والتسويق والترويج الدولي لهم خلال فعاليات اليوم الأول.



تشتهر محافظة الإسماعيلية بزراعة أجود أنواع المانجو في مصر لطبيعة أرضها الرملية في زراعة أشجار المانجو، وتنتشر حدائق المانجو في مراكز الإسماعيلية وفايد والقنطرة غرب وشرق، وتصدر محافظة الإسماعيلية للدول العربية كميات من محصول المانجو ولب المانجو.

كان من أبرز الشهادات عن المانجو الإسمعلاوية ما دونه سفير نيوزلندا بالقاهرة منذ عامين عندما دون تويته جاء فيها: “طعمها لا يقاوم ورائحتها تفتح الشهية ”، وعلَّقَ في تويته نشرها عن جمال طعم المانجو الإسمعلاوي والتي قام بشرائها بنفسه من الإسماعيلية وقال في التويته: "إن مصر بها نحو 100 صنف من المانجو تشتهر بها وأنها تصدر المانجو منذ نحو 150 عامًا".

كانت التويته كفيلة لتجديد دعوات أهالي الإسماعيلية بسرعة إقامة متحف ومعرض مفتوح للمانجو وطالبوا المسئولين باستغلال الحدث وإقامة مهرجان للمانجو يعقد سنويًّا في الفترة من منتصف يوليو وحتى منتصف سبتمبر من كل عام وهو موسم حصاد المحصول.

هناك العشرات من أنواع المانجو ولكن أبرزها وأكثرها شهرة المانجو السكري، والسكري الممتاز، ويصل سعرها حاليًّا ما بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بالإضافة لأنواع الزبدة والعويس والفص واللفونس وهنداوي وصديقة.

أغلاهم في السعر المانجو الفص وتتميز بصغر حجمها ويصل سعر الكيلو لأكثر من 100جنيه، وهذه النوعية مخصصة للأكل فقط وكذلك المانجو العويس ويكون شكلها طولية ورفيعة وسعر الكيلو من يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالنسبة للعصائر أفضل الأنواع الزبدة والفونس وصديقة، وهذه نوعيات تمتاز بأن حجمها كبير، وزيادة نسبة المانجو فيها، وهذه النوعية يزيد الإقبال عليها من أصحاب المطاعم ومحلات العصائر وراغبي التخزين".