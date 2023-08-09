وفاة منحة زيتون.. لم تتمكن من دراسة الفنون المسرحية ومحمد هنيدي سبب شهرتها

توفيت الفنانة منحة زيتون اليوم صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 63 عامًا، تاركه حالة شديدة من الحزن حول زملائها من الوسط الفني، وجمهورها الذي أحب أدوارها خاصًة في شخصية "أم فرحات" في فيلم "همام في أمستردام".

الفنانة الراحلة منحة زيتون

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنانة منحة زيتون على موقع التواصل الأشهر "فيسبوك" بخبر وفاتها: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شىء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله".

وتابع المنشور: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفت الفنانة منحة زيتون.. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وفاة منحة زيتون

ولدت منحة زيتون في 15 سبتمبر عام 1960م، وتخرجت فى جامعة عين شمس قسم آداب فرنسى، وبدأت علاقتها بالفن في سن الثامنة والعشرين، وكان أول أعمالها فيلم "سرقات صيفية" عام 1988.

وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال بين الأفلام والمسلسلات وصلت إلى 45 عملًا مختلفًا، وكانت آخر أعمالها فيلم "جريمة الإيموبيليا" عام 2018.

منحة زيتون تكشف المعوقات التي منعتها عن دراسة الفنون المسرحية

وكشفت منحة زيتون في تصريح سابق لها أنها لم تقدر على دراسة التمثيل موضحه: بعد ما أخدت ثانوية عامة كان نفسي أدخل معهد فنون مسرحية، أمي كانت معارضة ووالدي كان موافق وأخدني من مصر الجديدة لحد الهرم عشان نقدم بالمعهد، ويوم ما رحت أقدم كان أصلًا يوم الامتحان وكان خلص التقديم، فبابا قاللي خلاص ادخلي الكلية بتاعتك ولما تخلصي ابقي روحي قدمي هما بياخدوا خريجين دراسات عليا".

وتابعت:"فالتحقت بجامعة عين شمس ودرست بكلية الآداب، وبعد ما خلّصت الأربع سنين بتوعي في الجامعة، ورحت تاني أقدم في المعهد وماكنش عندي خبرة فماعرفتش أدرس التمثيل".

وكانت تشارك منحة زيتون في كورال الجامعة وأيضًا عملت في فرقة الفنون شعيبية، وشاركت في مسرحية واحدة فقط على مسرح الجامعة.

وبعد تخرجها وابتعادها عن مجال التمثيل واتجاهها لأعمال آخرى، رأت منحة زيتون إعلان عن ورشة تمثيل صدفة عندما كانت في دار الأوبرا، ومن خلال تلك الورشة، تمكنت منحة أن تشارك في أوّل عمل مسرحي لها مع المخرج جلال الشرقاوي ألا وهو مسرحية "بشويش".

ومن هنا استطاعت منحة زيتون أن تنطلق في عالم المسرحوتشارك في أعمال مسرحية عديدة، على مسارح مختلفة فقد تنقلت من مسرح الهواة إلى مسارح القطاع الخاص والعام والهناجر والسلام.

منحة زيتون ومحمد هنيدي في همام في أمستردام

أبرز عمل قدمته الراحلة منحة زيتون

ويعد ظهورها مع الفنان محمد هيندي في فيلم "همام في أمستردام"، عبارة عن بوابة نقلة في مشوارها، حيث تألقت في شخصية "أم فرحات"، وحققت به نجاحًا كبيرًا وأعجب الجمهور بحسها الكوميدي التلقائي، كما شاركت في أفلام آخرى مثل: يوم حار جدًا، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق، وليه خلتني أحبك، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها: كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد.