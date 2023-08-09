«الفاو» تحذر: 30% من العرب مهددون بالجوع

أكد عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أن 30% من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع، بسبب انتشار النزاع سواء في سوريا أو اليمن أو السودان، خاصة أن حالات نزوح كبيرة، وترك الأرض والزراعة، تؤدي إلى انهيار المنظومة الغذائية.

وأضاف «الواعر»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن أزمة كورونا ضربت سلاسل الإمداد بصورة كبيرة، وبالتالي انخفضت كمية المنتجات على مستوى العالم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر سلامة على أزمة سلاسل الإمداد.

وأوضح أن هناك 800 مليون شخص في العالم يذهبون إلى النوم يوميًا بدون طعام، لافتًا إلى هدر الطعام في الكثير من الأماكن وخصوصًا في المنطقة العربية، خاصة في شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن حجم هدر الطعام يصل إلى 30%، وفي المنطقة العربية يصل لـ40%، خاصة في مصر ومنطقة الخليج، وبعض الدول الأخرى.

