ليوبارد المنبوذة وتاجر السلاح المحظوظ.. الوجه الآخر للحرب

تتجهم الحرب في وجه ملايين البشر وتعبث بمصائرهم، لكنها تملك وجها آخر بالنسبة للبعض، وفي الحالة الأوكرانية حيث تشتد وطأة المعارك وتزيد الحاجة للسلاح مع استمرار العملية العسكرية الروسية، فتش حلفاء كييف عن وسائل لتهدئة نهم الجبهات التي لا تشبع.

وقال تاجر سلاح الثلاثاء إن دولة أوروبية اشترت العشرات من الدبابات المستعملة طراز ليوبارد1 لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك الدبابات كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.

وسلط السجال الضوء على المأزق الذي تواجهه حكومات غربية تحاول توفير أسلحة لأوكرانيا بعد أكثر من عام من الحرب شديدة الوطأة، فالأسلحة التي نبذوها باعتبارها عفا عليها الزمن أصبحت الآن مطلوبة بشدة، وغالبا ما تكون مملوكة لشركات خاصة.

وكانت دبابات ليوبارد الألمانية الصنع محل جدال في وقت سابق من هذا العام بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن الحكومة بحثت إعادة شراء دبابات لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن تقارير نقلت عنه القول إن الأسعار غير معقولة.

واشترى فريدي فيرسلوس، الرئيس التنفيذي لشركة أو.أي.بي لاند سيستمز الدبابات من الحكومة البلجيكية منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال لرويترز إنه باع الآن جميع الدبابات الخمسين لحكومة أوروبية أخرى لم يستطع ذكرها بسبب بند السرية. وقال إنه أيضا لا يمكنه الكشف عن السعر.

وقالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية مساء اليوم الثلاثاء إن شركة راينميتال، المصنعة للأسلحة، حصلت على الدبابات وستجهز معظمها للتصدير إلى أوكرانيا.

