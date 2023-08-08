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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يقوي المناعة ويحسن الهضم| حضري سموذي الكيوي بخطوات بسيطة

سموذي الكيوي
سموذي الكيوي

تحتوي الكيوي على نسبة عاليه من فيتامين C مما يساعد في الحفاظ على صحتك المناعية، كما تحتوي الكيوي على الأكتينيدين، وهو إنزيم يمكن أن يلعب دورًا في مساعدة عملية الهضم، لذا نقدم لك طريقة عمل سموذي الكيوي، للحصول على الإنتعاش المطلوب في الصيف والاستمتاع بفوائده المذهلة للجسم.

 

سموذي الكيوي

طريقة عمل سموذي الكيوي

المقادير

- كيوي : 8 حبات (مقشر ومقطع)

- سكر : نصف كوب

- مكعبات الثلج : 2 كوب

طريقة التحضير

ضعي الكيوي في الفريزر لمدة ساعتين.

في الخلاط الكهربائي، ضعي جميع المقادير، واخلطي جيداً.

صُبي السموذي في الأكواب وزيني بشرائح الكيوي.

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