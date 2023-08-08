«بناء القدرات» ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي

نظم البريد المصرى ورشة عمل «بناء القدرات»، بالتعاون مع المكتب الدولى للاتحاد البريدى العالمى واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف خلق إطار تنظيمى شامل لقطاع البريد بالمنطقة العربية؛ خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ أغسطس الجارى بمركز التدريب الإقليمى بالقاهرة، فى إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدى العالمى لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية وفقًا لاستراتيجية أبيدجان وخطة عملها التى اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدى العالمى رقم ٢٧ فى ابيدجان أغسطس ٢٠٢١.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: «إن هذا البرنامج التدريبى يأتى استكمالًا للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها فى إطار خطة التنمية الإقليمية التى ينفذها البريد المصرى بالتعاون مع اتحاد البريد العالمى واللجنة العربية الدائمة للبريد؛ بهدف دعم تنفيذ المشروع الإقليمى الذى أعده المكتب الدولى لاتحاد البريد العالمى لتنظيم أطر تيسير التجارة الإلكترونية ودعم السلطات التنظيمية فى استعراض نطاق الخدمات الشمولية ومواكبة الأنظمة المطبقة حديثا فى القطاع البريدى بما يسهم فى بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولى الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد.

أوضح فاروق أن ورشة عمل بناء القدرات البريدية تحمل أهمية كبيرة، حيث إنها ستتناول عددًا من الموضوعات المهمة التى تهدف إلى تقديم إطار تنظيمى يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدى الإقليمى، وعرض أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن ومنها نمو القطاع البريدى وإدارة المنافسة والتزام الخدمة الشمولية وآليات التمويل ونظم السوق البريدى وعمليات منح التراخيص والأمن والسلامة البريدية والتوصيل البينى والوصول إلى الشبكة البريدية وتنظيم الأسعار إلى جانب إجراءات حماية المستهلك من حيث «جودة الخدمة–المسئولية – التعويض – معالجة الشكاوى»، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبى سيسهم بشكل كبير فى بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين، على رأسهم براين ماوانسا الخبير الاستشارى لدى الاتحاد البريدى العالمى برابطة منظمى الاتصالات فى بلدان جنوب القارة الأفريقية CRASA.

ورشة عمل الأجور يشارك فيها ٤٩ متدربًا من ١٢ دولة عربية وهم «مصر – المملكة العربية السعودية–فلسطين – سوريا- موريتانيا- السودان – الأردن – الصومال–جيبوتى – تونس –المغرب- الجزائر».