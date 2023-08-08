نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط" على يوتيوب

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يشار إلى أن أغنية تيجي ننبسط من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: طارق مدكور.

وكان كشف الشاعر تامر حسين تعاونه مع الفنانة اللبنانية المتألقة نانسي عجرم في أغنية جديدة من كلماته، بعنوان تيجي ننبسط ، ويضع حسين اللمسات النهائية لتسجيل الأغنية وطرحها قريبًا.

حيث نشر حسين عبر حسابه على موقع التوينات توتير صورة له بصحبة الفنانة نانسي عجرم وعلق عليها قائلا:" مع الجميلة نانسي من كواليس تيجي ننبسط 2023".

وكانت أحيت نانسي عجرم قبل أيام حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة برفقة النجم راغب علامة.

وتألق النجم اللبناني راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، ومنها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وانا اسمي حبيبك وافتكرك وانت ناسيني، وطب ليه كده، ، اللي باعنا خسر دلعنا، قلبي عشقها"، وغيرها من الأغاني.

راغب علامة

بينما شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلها بمهرجان العلمين بباقة مميزة و متنوعها من أغانيها القديمة والحديثة منها "ابن الجيران، أنا مصري، ما تيجي هنا" ياطبطب يادلع وحبك سفاح ماتيجي هنا وانا احبك وسلامات سلامات وصحصح وأنت إيه والدنيا حلوة، وأه ونص واحساس جديد معجبة مغرمة وخطير خطير واختتمت حفلها بأغنية انا مصري.

مهرجان العلمين 2023

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

نانسي عجرم

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفلًا ضخمًا ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.