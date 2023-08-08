سر طول مدة غياب " نوير" عن الملاعب

أكدت تقارير اليوم" الثلاثاء" أن عودة مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الملاعب قد تتأجل لأشهر.

وسبب التأجيل يعود بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بكسر في الساق.

ويجري حاليًا بايرن ميونخ محادثات حول تغيير خططه وأن عودة مانويل نوير للمشاركة قد تتأجل حتى عام 2024، إذ عانى بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر الأخيرة خلال التدريبات، حيث واجه المزيد من الآلام والانتكاسات.

كان نوير قد تعرض في ديسمبر الماضي لإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة بعد كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وغاب على إثرها حتى نهاية الموسم.

وأعلن نادي بايرن ميونخ الاثنين أن نوير استأنف التدريبات التأهيلية بعد الخضوع لعملية جراحية كانت مقررة منذ وقت سابق لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى.

ويخوض بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد يوم السبت المقبل، حيث يواجه لايبزيغ حامل لقب كأس ألمانيا، في مباراة كأس السوبر الألماني.