الإحصاء: 4.3 % ارتفاعا فى عجز الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضى

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل الى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 ٪.

واشار الجهاز الى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 20.9 ٪ حيث بلغت 3.38 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7 ٪، البترول الخام بنسبة 54.5 ٪، منتجات البترول بنسبة 41.7 %، اسمده بنسبة 72.4٪) .



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( فواكه طازجه بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزه بنسبة 6.2 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 70.8 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %).



وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.4 ٪ حيث بلغت 7.12 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها ( منتجات البترول بنسبة 19.8%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 29.2%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 24.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 24.8%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 14.2%، ذرة بنسبة 46.4 ٪، قمح بنسبة 92.5 %، الغاز الطبيعى بنسبة 21.3% ).