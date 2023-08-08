آخر إيرادات فيلم مرعي البريمو في السينمات

جمع فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدى وغادة عادل، إيرادات بلغت 866 ألفا و235 جنيها أمس الإثنين، وذلك بجميع دور العرض السينمائي.

مرعي البريمو

فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، غادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

شخصية محمد هنيدي

ويجسد فيه شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما اذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

ويعود المخرج سعيد حامد للسينما مرة أخرى، بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، منها فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ومسرحية الابندا وفوازير أبيض وأسود تانى وفيلم همام في أمستردام وفيلم جاءنا البيان التالى وفيلم صاحب صاحبه وفيلم يا أنا يا خالتى.