قطاع الأعمال: تصدير نحو 80% من إنتاج مشروعات السبائك الحديدية للأسواق الأوروبية

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول أداء الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إيفاكو) التابعة للشركة القابضةللصناعات المعدنية، والتي تعمل في صعيد مصر بمدينة إدفو محافظة أسوان.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمعدلات الأداء وتنفيذ خطة التطوير والتحديث، وتغيير استراتيجية العمل من استخراج الخاماتفقط إلى الاستخراج والتصنيع وتعظيم العوائد من خلال القيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها بإقامة صناعات تحويلية يمكن تمويلهامن خلال الموارد الذاتية خاصة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية التابع للوزارة،





استعرض الدكتور عصمت، مؤشرات الأداء في مواقع الشركة المختلفة ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بتنفيذ عمراتالأفران والحالة الفنية لها وتوافر الخامات اللازمة وقطع الغيار والحرص على برامج الصيانة وفقا لتوقيتاتها المحددة بهدف إطالة العمرالافتراضي للأفران، وضرورة الحرص على مواصلة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للوفاء بزيادة الطلب على التصدير وكذلك الوفاءباحتياجات السوق المحلية، حيث يبلغ إجمالي كميات الإنتاج من سبائك الفيروسيليكون وغبار السليكا نحو 70 ألف طن/سنة، ويتم توجيهنحو 80% من الإنتاج للتصدير خاصة إلى الدول الأوروبية، فى حين تضاعفت أرباح الشركة هذا العام بما يعادل 25 مرة بالمقارنة للعامالماضى.





تابع الدكتور محمود عصمت، مستجدات مشروعات التطوير داخل الشركة، وأهمها مشروع إنتاج السيليكون المعدني بتكنولوجيا أوروبيةوبطاقة إنتاجية تصل إلى 35 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون بطاقة 15 ألف طن سنويا، مؤكدا علىأهمية التوسع في صناعة السبائك الحديدية التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة، من خلال تطوير وتحديث الأفران وإنتاج سبائكحديدية جديدة، في إطار السياسة العامة للدولة نحو دعم وتوطين الصناعة، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وزيادةالصادرات في ظل وجود طلب في الأسواق العالمية على السبائك الحديدية.

الشركة المصرية للسبائك الحديدية في مصر

يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكونوغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية. وتعتبر أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكونفي الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.