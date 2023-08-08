حفل لـ مسار إجباري بالشيخ زايد.. السبت

يلتقي الفريق الغنائي الشهير “مسار إجباري”، جمهوه في حفل جديد بمدينة الشيخ زايد، وذلك ضمن جولته الغنائية في صيف 2023، في عدد من محافظات مصر.

موعد حفل مسار إجباري في مدينة الشيخ زايد

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، على مسرح ساقية الصاوي، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

بوستر حفل مسار إجباري بمدينة الشيخ زايد

مسار إجباري في مهرجان الصيف الدولي 2023

كان قد افتتح مسار إجباري في مطلع أغسطس الجاري، فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20 المقامة في الإسكندرية، وشهد الحفل حضور كامل العدد.

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي 2023 في الـ 3 من أغسطس المقبل حتى 1 سبتمبر، وأعلن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية والمنظم للمهرجان بأن برنامج الدورة لهذا العام يشمل الكثير من المفاجآت منها حفل لفرقة مسار إجباري يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، والتى يتم افتتاح بها المهرجان وحفلتان للموسيقار عمر خيرت يومي الأحد والإثنين 6 و7 أغسطس المقبل.

كانت آخر الإصدارات الغنائية لمسار إجباري، من خلال أغنية “بقيت غريب”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها: "بسألك جاوبيني بصراحة هل يعني وأنتي بعيدة مرتاحة طب فيه مساحة تسألي واحشاك طب فيه مساحة تخلقي مساحة الورد لونه رمادي في غيابك والوضع متلعبك ومتشابك أنا مش بقولك ترجعي لكن أنا بطلب منك تراجعي أسبابك هو الفراق ده حباله واصلة لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين وفي كل عين بقابلها في الشارع أحنا افترقنا ولا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفة أكتر حاجة محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت أميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك إيه يوم ما مشيت وعنيا في المرايات بتقتلني إزاي قدرت أقول أنا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي ووحدي ناقص روح بصرخ ولكن مفيش أثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن هتيجي هتلاقيه مفتوح بقيت غريب ”.

أغاني مسار إجباري بقيت غريب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري من خلال أغنية “بقيت غريب”، والتي اجتازت حاجز الـمليون و 400 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها " انا بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب

