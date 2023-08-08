وعد تتألق بالأبيض الناصع في مهرجان خريف ظفار

خطفت النجمة السعودية وعد عدسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها على خشبة مسرح مهرجان خريف ظفار؛ لتسحر الجمهور بجمالها خلال إحيائها حفلاتها الغنائية بالمهرجان.

وتألقت وعد بإطلالة ساحرة، لافته مفعمة بالأناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، ينتمي لقصة الكب، بأكمام طويلة تشبه الفراشة، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وعلقت على الفيديو قائلة: "الف شكر لمهرجان خريف ظفار وبلديه ظفار ولكل القائمين علي التنظيم الجميل وحفل روعه وجمهور بطل وفرقه تهبل شكرا".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الضفيرة الطويلة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع الكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وعد

وعد أو حنان بكر يونس من مواليد 16 أغسطس 1971 ، مغنية و‌ممثلة سعودية.

حياتها

شاركت بطفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب ،كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين”.

حياتها الأسرية

هي من عائلة فنية كبيرة والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس. تزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».