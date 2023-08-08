جامعة المنصورة تتابع مشروع إنشاء مبنى الأورام الجديد

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا مع قسم المشروعات الهندسية بالقطاع الطبي؛ لمناقشة مشروع انشاء مبنى مركز الأورام الجديد.



جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام والفريق الهندسي المشرف علي المشروع وممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائمة علي تنفيذ المشروع.



واستعرض الاجتماع معدلات التنفيذ وكيفية التغلب علي معوقات التنفيذ، حيث يمثل المركز قيمة طبية مضافة للقطاع الطبي بالجامعة، يحتوي علي جهازي معالج اشعاعي لخدمة مرضى الأورام من المحافظات المختلفة.



وأصدر رئيس الجامعة تعليماته بأن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل منتصف العام القادم 2024.

وإعتبار اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى غدا الأربعاء لتقدم كافة الدراسات الهندسية والإدارية والقانونية لتذليل جميع العقبات التي تواجه المشروع.