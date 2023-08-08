أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الأقصر اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

شهدت أسواق الخضروات و الفاكهة، في الأقصر، اليوم الثلاثاء، 8 اغسطس 2023، تراجع اسعار بعض السلع، واستقرار أخرى، فسعر الطماطم استقر عند 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو الخيار من 12 الى 15 جنيها، وسجل كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات بينما بلغ سعر كيلو الليمون 40 جنيها.

وسجل سعر كيلو الثوم 50 جنيها، سعر البامية 25 جنيها، والفاصوليا بسعر 25 جنبها، وسعر الجزر 20 جنيها، أما البطاطس فسجلت للكيلو 12.5 جنيها، وسعر الباذنجان الحشو 10 جنيها، وبلغ سعر البصل الاحمر 25 جنيها.



اما الفاكهة.. فسجل سعر الكمثرى 30 جنيها، والموز 15 جنيهات، والعنب البناتى 25 جنبها، وسعر العنب الاسود 25 جنيه، والتفاح البلدى 35 جنبها، وسعر الجوافة 35 جنيها، والتفاح الأصفر 55 جنيها.

وتراوح سعر البطيخ بين 40 و60 جنيها بحسب الحجم، وسعر الكنتالوب 15 جنيها، وسعر الخوخ 50 جنيها، وسعر البرقوق 50 جنيها، سعر التين 30 حنبها.

فيما سجل سعر كيلو المانجو العويسي 25 جنيها،سعر كيلو المانحو البلدى من 10 إلى 15 جنيها، سعر كيلو المانحو الزبدة 20 جنيها.