الفراخ البيضاء بـ65 والبلدي بـ115.. أسعار الدواجن بأسواق المنيا

رصدت بوابة الوفد الإليكترونية، اليوم الثلاثاء، خلال جولة بأسواق ومحلات ومزارع بيع الدواجن البيضاء والبلدي بمحافظة المنيا، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء للكيلو في المزارع بـ 60 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا.

وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في مزارع تربية الفراخ بـ 95 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض 52 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا.

أما سعر الأوراك 77 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 و160 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 150 جنيهًا، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهات.

وجاءت سعر الفراخ البلدى اليوم الثلاثاء، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيهًا، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيه، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيهًا، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهات، وثبت سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، والتي جاءت على نحو، سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110 جنيهات، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا، وتكون في الأسواق بسعر 121 جنيهًا.