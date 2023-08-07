الإثنين 07/أغسطس/2023 - 09:00 م 8/7/2023 9:00:29 PM

بمناسبة عيد الدفاع الوطنى الصينى الـ٩٦، وهى المناسبة التى أقيمت بالقاهرة وضمت العديد من المصريين المهتمين بالشأن الصينى، بالإضافة إلى السفير الصينى بالقاهرة لياو لى تشيانج والقنصل العام الصينى بالإسكندرية يانغ لى وداوود القنصل المساعد ووضح جليًا خلال الاحتفال قوة العلاقات المصرية الصينية والترابط الأزلى لهذه العلاقات منذ ستينيات القرن الماضى، والتى ترجمت عبر السنوات الماضية إلى استثمارات مشتركة وتعاون بلغ مداه فى كافة المجالات نتيجة انضمام مصر لاتفاقية الحزام والطريق (طريق الحرية القديم)، وهى الاتفاقية التى وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى وآتت ثمارها فى كل ربوع مصر بين مشروعات عملاقة فى العاصمة الإدارية الجديدة، منها على سبيل المثال أكبر برج فى أفريقيا، بالإضافة إلى مشروعات السخنة والمنطقة الاقتصادية ومشروعات ألمانوريل الجديد ومشروعات العلمين وغيرها من المشروعات الكثيرة التى أفادت البلدين كثيرًا. هذا بخلاف مشروعات الإسكندرية؛ لذلك أقول إن الشراكة المصرية الصينية استفاد وسيستفيد منها المصريون والصينيون على حد السواء. وفى الإسكندرية خاصة نجح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى التعاقد على جلب استثمارات خلال زيارته للصين الشهر الماضى، بالإضافة إلى توثيق التعاون الكامل مع يانغ لى القنصل العام بهدف إنعاش الإسكندرية اقتصاديًا من خلال شراكة استثمارية فى عدة مجالات. واستقبل المحافظ عقب عودته من الصين وفدًا صينيًّا من مقاطعة ستشوان الصينية، وعلى رأسهم نائب كونجرس ستشوان لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، ويضم الوفد خمسة عمد من عدة قطاعات، ودعا المحافظ الوفد لزيارة الأماكن الأثرىة والسياحية بالإسكندرية. وعلى المستوى الجامعى أبرم الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عدة اتفاقيات مع الجامعات الصينية فى العديد من المقاطعات لتوثيق الشراكة فى مجال التعليم العالى والبحوث. أعتقد أن قوة العلاقات بين البلدين ستعود علينا وعليهم بالنفع فى القريب العاجل، وأتصور أن الصين ستكون من أكبر الشركاء للمصريين، وأن الصين فى طريقها لتصبح القوة الاقتصادية فى العالم قريبًا.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية