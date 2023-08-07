تسبب تجلط الأوردة العميقة.. أسباب الانسداد الرئوي

الانسداد الرئوي هو جلطة دموية تمنع وتوقف تدفق الدم إلى أحد الشرايين في الرئة، وفي معظم الحالات، تبدأ الجلطة الدموية في وريد عميق في الرجل وتنتقل إلى الرئة نادرًا ما تتشكل الجلطة في وريد في جزء آخر من الجسمن وعندما تتكون جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم ، فإنها تسمى تجلط الأوردة العميقة (DVT).

نظرًا لأن جلطة واحدة أو أكثر تمنع تدفق الدم إلى الرئتين، فقد يكون الانصمام الرئوي مهدِّدًا للحياة ومع ذلك ، فإن العلاج الفوري يقلل بشكل كبير من خطر الموت، وسيساعدك اتخاذ تدابير لمنع تجلط الدم في ساقيك على حمايتك من الانسداد الرئوي.

أسباب حدوث الانسداد الرئوي

يحدث الانسداد الرئوي عندما تعلق كتلة من المواد وغالبًا ما تكون جلطة دموية وفي أحد شرايين الرئتين، مما يعيق تدفق الدم، وتأتي جلطات الدم بشكل شائع من الأوردة العميقة في ساقيك، وهي حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة.

في كثير من الحالات، تحدث جلطات متعددة، ولا تصل أجزاء الرئة التي يخدمها كل شريان مسدود إلى الدم وقد تموت، ويُعرف هذا بالاحتشاء الرئوي وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة على رئتيك في توفير الأكسجين لبقية جسمك.

من حين لآخر ، يحدث الانسداد في الأوعية الدموية بسبب مواد أخرى غير الجلطات الدموية، مثل:

دهون من داخل عظم طويل مكسور

جزء من ورم

فقاعات هواء