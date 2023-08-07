أعراض الانسداد الرئوي.. التعرق المفرط وسرعة ضربات القلب

الانسداد الرئوي (PE) هو جلطة دموية في الأوعية الدموية في الرئة، ويحدث هذا عندما تنتقل جلطة في جزء آخر من جسمك (غالبًا ساقك أو ذراعك) عبر الأوردة إلى رئتيك، ويقيد الانصمام الرئوي تدفق الدم إلى رئتيك، ويخفض مستويات الأكسجين في رئتيك ويزيد ضغط الدم في الشرايين الرئوية.

بدون علاج سريع ، يمكن أن يتسبب الانسداد الرئوي في تلف القلب أو الرئة وحتى الموت.

ما هي العلامات التحذيرية للانسداد الرئوي؟

عادةً ما تكون العلامات الأولى للانسداد الرئوي هي ضيق التنفس وآلام الصدر التي تزداد سوءًا إذا أجهدت نفسك أو أخذت نفسًا عميقًا، قد تسعل مخاطًا دمويًا، وإذا كانت لديك هذه الأعراض، احصل على رعاية طبية على الفور، حيث أن الانسداد الرئوي خطير ولكنه قابل للعلاج، والعلاج السريع يقلل بشكل كبير من فرصة الوفاة.

ما هي أعراض الانسداد الرئوي؟

تختلف أعراض الانسداد الرئوي حسب شدة الجلطة، وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين بالانسداد الرئوي يعانون من الأعراض ، إلا أن البعض لا يعانون منها.

قد تشمل أعراض الانسداد الرئوي ما يلي:

ضيق التنفس المفاجئ - سواء كنت نشطًا أو مستريحًا.

ألم حاد غير مبرر في صدرك أو ذراعك أو كتفك أو رقبتك أو فكك. قد يكون الألم أيضًا مشابهًا لأعراض النوبة القلبية.

السعال مع أو بدون مخاط دموي.

جلد شاحب أو رطب أو يميل إلى الزرقة.

سرعة ضربات القلب (النبض).

التعرق المفرط.

في بعض الحالات ، الشعور بالقلق أو الدوار أو الإغماء.

صفير.