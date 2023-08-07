الشرطة الفرنسية تعتقل ألمانيًا احتجز زوجته وعذبها لمُدة 12 عامًا

تمكنت "الشرطة الفرنسية"، من اعتقال مواطن ألماني يقطن في شمال شرق فرنسا، إذ يُشتبه بأنه قام بحبس زوجته وتعذيبها لمُدة 12 عامًا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت قناة "BFM TV" نقلًا عن مصادر في الشرطة، أن طواقمها زارت منزلا في بلدية فورباخ بإقليم موزيل، بعد أن تمكنت امرأة تبلغ من العمر 53 عاما من الوصول إلى الهاتف واتصلت بخدمات الطوارئ في مدينة فيسبادن الألمانية.

وأثناء تفتيش المنزل، عثرت الشرطة الفرنسية على امرأة في إحدى الغرف المقفلة، حيث لم تكن ترتدي ملابس، كما كانت حليقة الرأس وهزيلة، تظهر على ذراعيها وساقيها علامات كسور، ليتم نقلها إلى غرفة الطوارئ بسرعة.

وبحسب شهادتها، فقد تعرضت للسجن والتعذيب على يد زوجها منذ عام 2011.

السجن والتعذيب

ولفتت القناة إلى أن جميع نوافذ منزل الزوجين الألمانيين كانت موصدة بالقضبان الحديدية، ليتم اعتقال الزوج بتهمة السجن والتعذيب، كما أسند التحقيق في القضية إلى الشرطة الجنائية لمدينة ميتز، المركز الإداري للإقليم.

من ناحية أخرى، لقي شابان مصرعهما في فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، عقب اصطدام دراجتهما بسيارة، وذلك خلال فرارهما من عناصر الشرطة، بعد رفضهما الامتثال لأوامر التوقف.

ووفقًا للرواية الأمنية الفرنسية، فقد لقي الشابان مصرعهما بعد اصطدام دراجتهما النارية بسيارة أثناء محاولة الفرار من حاجز مروري قرب مدينة ليموج.

وبحسب الشرطة، "فرت الدراجة النارية من طراز "ياماها تي ماكس" عند رؤية سيارة تابعة لوحدة مكافحة الجريمة، كانت تستعد لتوقيفهما شمال المدينة. وبدأت عملية مطاردة الشابين قبل أن تعدل الشرطة عن ذلك، معتبرة الوضع خطيرا جدا".

وعقب ذلك، امتنعت الدراجة النارية عن التوقف عند إشارة ضوئية حمراء، حيث اصطدمت بعنف بسيارة أخرى، ما تسبب بمقتل القاصر الذي كان يقودها، البالغ من العمر 16 عاما، كما توفي الراكب البالغ بعد نقله إلى المستشفى.