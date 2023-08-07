أسباب حدوث الجلطات الدموية.. النوبات القلبية أبرزها

الجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تشبه الهلام، وعندما تتشكل استجابة لجرح أو إصابة أخرى، فإنها توقف النزيف عن طريق سد الوعاء الدموي المصاب، وهذه الجلطات الدموية تساعد الجسم على الشفاء.

لكن بعض الجلطات الدموية تتشكل داخل الأوردة دون سبب وجيه، ولا تذوب بشكل طبيعي، وقد تتطلب هذه الجلطات عناية طبية خاصة إذا كانت في الساقين أو الرئتين أو الدماغ، ويمكن أن يتسبب عدد من الحالات في حدوث هذا النوع من الجلطة الدموية.

تكون جلطات الدم صحية وتنقذ الحياة عندما تتوقف عن النزيف، ولكن يمكن أن تتكون أيضًا عندما لا تكون هناك حاجة إليها وتتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مشاكل طبية خطيرة أخرى.

تبدأ العملية عندما يتلامس الدم المتدفق مع مواد معينة في جلدك أو في جدران الأوعية الدموية عندما يتلامسون ، فهذا يعني عادةً كسر الجلد أو جدار الأوعية الدموية.

تحتوي لويحات الكوليسترول الشمعية التي تتشكل في الشرايين على هذه الأشياء أيضًا، وإذا انفتحت اللويحة ، فستبدأ عملية التخثر، وتحدث معظم النوبات القلبية والسكتات الدماغية عندما تنفجر فجأة لوحة في قلبك أو دماغك.

يمكن أن تتكون جلطات الدم أيضًا عندما لا يتدفق الدم بشكل صحيح، وإذا تجمعت في الأوعية الدموية أو القلب ، فمن المرجح أن تلتصق الصفائح الدموية ببعضها البعض. الرجفان الأذيني والتخثر الوريدي العميق (DVT) هما حالتان حيث يمكن أن يؤدي تحريك الدم ببطء إلى مشاكل التخثر.