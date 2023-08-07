الرابط الرسمي للتقديم في وظائف الحراسات الأمنية في السعودية لعام 1445

تصدرت وظائف الحراسات الأمنية داخل المدارس بالسعودية، محركات بحث جوجل، بعد ما أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية توفرا لكلا الجنسين من الرجال والنساء، وتهدف هذه الوظائف إلى حماية الطلاب والمنشآت التعليمية، في حين قبول طلب المتقدم للوظيفة يتم تكليف متقدم بمجموعة من المهام الواجب عليه تنفيذها بكل دقة لتحقيق الهدف المنشود.

يتم قبول المتقدمين لوظائف الحراسات الأمنية داخل المدارس بالمملكة العربية السعودية يجب أن تكون هناك مجموعة من الشروط المتوفرة في المتقدم وهذه الشروط كما يلي.

شروط القبول في وظائف الحراسات الأمنية في السعودية لعام 1445:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

بالإضافة إلى أن يكون المتقدم للوظيفة من الحاصلين على الشهادة الثانوية بأقصى حد.

كما يجب أن يكون المتقدم بحد أدنى ممن يعرفون القراءة والكتابة جيدًا.

أيضًا أن يكون متقدم لوظيفة حراسة المدارس الخاصة بالبنات لا يقل عمره عن 35 عامًا.

و المتقدم لوظيفة حراسة مدارس البنين لا يقل عمره عن 25 عامًا.

من الضروري أن يقوم المتقدم باجتياز المقابلة الشخصية.

أن لا يكون قد حكم على المتقدم مسبقا في أية قضايا تمس الشرف والأمانة، ويتميز بحسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد تم تقاعد المتقدم بشكل مسبق من أي وظيفة حكومية.

يجب أن يكون قد تم تسجيل المتقدم بنظام ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية.

خطوات التسجيل في وظائف الحراسات الأمنية داخل المدارس في السعودية:

يجب على المتقدم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه بشكل صحيح في الصفحة الموجودة أمامه.

منها رقم الهوية الوطنية والجنس وكلمة المرور.

ثم يتم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

بعدها يقوم المتقدم بإدخال رمز التحقق بشكل صحيح كما هو موضح في سطور التي أمامه.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة الدخول.

وأخيرًا يتم اختيار صفحة الوظائف ثم يقوم المتقدم باختيار وظائف الحراسات الأمنية.

وتنشر الجهة المعنية بقبول المتقدمين الرابط الرسمي اضغط هنا، للتسجيل في وظائف الحراسات الأمنية داخل المدارس في السعودية، على أن يتبع كل الخطوات والتعليمات وكذا الشروط المطروحة والالتزام بها وذلك للقبول في الوظائف المعلنة.