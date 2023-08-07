" دونجا ".. المدير الفني السابق لمنتخب السامبا يزور الأقصر

أجرى دونجا نجم المنتخب البرازيلي السابق، والمدير الفني السابق أيضًا لمنتخب السامبا، زيارة الى مدينة الأقصر، عقب وصوله القاهرة.



واصطحب دونجا أسرته في رحلة لأرض الفراعنة، حيث زار المعابد والمقابر الفرعونية بغرب الاقصر، كما التقط صورًا تذكارية مع تمثالي ممنون.

وأعرب دونجا عن سعادته بوجوده وسط اثار الحضارة المصرية القديمة، وتحديدًا في الأقصر، معبرًا عن تمنيه تكرار الزيارة مرة اخرى مستقبلًا.

وكانت محافظة الأقصر استقبلت في يونيو الماضي، بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب انتهاء زيارته للقاهرة، وتفقده الأهرامات ومزارات سياحية أخرى، برفقة أسرته، لقضاء إجازة الصيف في مصر.

وشملت جولة جوارديولا وأسرته تفقد البحيرة المقدسة، ومعبد خونسو، كما التفوا حول الجعران، ليستكمل المدرب الإسباني جولته السياحية بزيارة معبد الأقصر.