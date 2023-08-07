العثور على جثمانين مجهولي الهوية ببني سويف

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عثر الأهالي على جثمانين مجهولي الهوية بطريق هروم ميدوم الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقَّى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا مركز شرطة الواسطى يفيد بالعثور على جثمانين مجهولي الهوية، بطريق هرم ميدوم الواسطى، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة المتبعة وتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابساتها الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة:

ويكثف رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة الواسطى برئاسة الرائد محمد محروس من جهودهم في كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة كافة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.