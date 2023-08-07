بعد واقعة النقطة.. القراء: قارئ القرآن ليس مطربًا حافظوا على قدسيته

قال محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- يستنكر ما حدث واقعة النقطة فى أحد عزاءات محافظة الدقهلية .

وذلك بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الإجتماعى، وظهر فيه أحد الأشخاص (مشجع) بإخراج أموال موضوعة فى "عقد"، كما لو كان فى فرح ويقوم بإعطائه ك"نقطة" للقارئ فى مشهد مهين ومشين فى حق القرآن وأهله، وقال للقارئ: "هذا مقدم حتى تقرأ عزائى" .



وناشد فضيلة الشيخ محمد حشاد، جمهور القرآن الكريم فى بيان لنقابة القراء قال فيه: تناشد نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بمصر جماهير ومحبى وعشاق القرآن الكريم ضرورة الالتزام والمحافظة على قدسية وجلال ووقار القرآن الكريم الذى هو كلام الله عز وجل.



أضاف البيان: أن قارئ القرآن ليس مطربا ولا فنانا. بل يقرأ القرآن الكريم فى خشوع وسكينة، وعلى الجمهور أن يتدبر ويعى ما يقوله القارئ وأن يتعايش مع الآيات. كما ورد: "من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن".