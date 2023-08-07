عاجل
السكة الحديد تتوسع في تحصيل تذاكر القطارات للأجانب والعرب بالدولار
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "مرعي البريمو" في آخر ليلة عرض

فيلم مرعي البريمو
فيلم مرعي البريمو

بلغت إيرادات فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي، أمس الأحد، 924.024 جنيه في آخر ليلة عرض.

 

تفاصيل فيلم مرعي البريمو


فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بطولة برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

 

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

 

ويعود هنيدى في "مرعي البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.
 

مواد متعلقة

العرض الخاص لفيلم "البطة الصفرا".. الليلة

فصل شاكر يطرح أغنية "بغيب بمزاجي" خلال ساعات

شعبان يوسف: مذكرات نجيب الريحاني بدار الهلال ليست له

بالبشت والعقال.. الشاب خالد يفاجئ جمهوره بإطلالة مميزة

سعيد حامد: العمل مع محمد هنيدي له مذاق مختلف (خاص)

مصطفى ابو سريع : عمل مع محمد هنيدي كان حلم وتحقق (خاص)

كريم مغاوري: كنت محصوراً بالأدوار بسبب الوزن.. وشخصيتي مختلفة في مرعي البريمو (خاص)

ندوة "التراجم والكتابة التأريخية" بالمهرجان القومي للمسرح المصري