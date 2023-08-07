طالبة تتخلص من حياتها بمادة غير معلومة في البلينا

استقبل مستشفى برديس المركزي طالبة في السابعة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها مادة غير معلومة حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي بوصول "ملك . ح . ع . ع" 17 سنة طالبة بالثانوي الصناعي ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول مادة غير معلومة وتوفيت عقب وصولها .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "كلثوم . ع . م . ا" 58 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكوره بالمنزل تناولت مادة غير معلومة لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك .

كلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .