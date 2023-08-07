الابن العاق يتخلص من شقيقه ويشرع في إنهاء حياة والدته بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي مزارع في منتصف العقد الثالث جثة هامدة إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر وآخر بالظهر ووالدته مصابة بجرح قطعي بالأذن اليسرى وآخر بالخد الأيمن تعدى عليهما شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث الإصابات التي أودت بحياة الأول وإصابة والدته بسبب خلافات مالية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلاً من :- "محمد . ف . ا . م" 25 سنة مزارع جثة هامدة إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر وآخر بالظهر ووالدته "سعيدة . م . ع . ا" 60 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعي بالأذن اليسري وآخر بالخد الأيمن ومقيمان دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال الثانية إتهمت نجلها "كرم . ف . ا . م" 35 سنة مزارع ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه وفاة نجلها المذكور وحدوث إصابتها على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية .

تم ضبط المتهم وبحوزته الآداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .