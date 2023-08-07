معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف المنحة لشهر أغسطس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعداداتها لبدء عملية صرف الدعم النقدي لـ"تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس الجاري، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة، الذي أطلقته الوزارة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث وصل عدد المستفيدين منه حتى الآن نحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة، بواقع 22 مليون مواطن من محافظات مصر المختلفة كافة.

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي “تكافل وكرامة” في منتصف الشهر، حيث تبدأ صرف دعم تكافل وكرامة عن أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار جنيه شهريًا، ويجري الصرف إلكترونيًا باستخدام بطاقة ميزة.

كما حددت التضامن عددًا من الشروط ليتثنى على المواطن الحصول على الدعم النقدي، وفي مطلعها ضعف الحالة الاقتصادية، التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأي تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وعدم حصول المستفيد على معاش تأميني، أو مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية، بجانب ألا يكون لديه دخل شهري ثابت، بالإضافة إلى أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل، أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.

كما وضعت التضامن عددًا من المعايير للإقصاء من البرنامج، كالقيد بقوة عمل القوات المسلحة، أو الشرطة، أو تقاضي معاش من تلك الجهات، وحيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو العمل بالقطاع الخاص أو الحكومة، ملكية عمل خاص / شخصي، أو وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية على 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، بالإضافة إلى امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.