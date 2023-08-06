نقابة الأطباء: وفاة 150 طبيبًا العام الماضي لهذا السبب

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور الشاب محمد عثمان الذي توفى أثناء عمله، قائلاً:" لدينا 153 طبيب شاب توفوا العام الماضي بسبب سوء العمل في المنظومة الصحية".

نقابة الأطباء تنعي الدكتور الشاب محمد عثمان

وتابع "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطبيب الشاب يريد التعلم والحصول على دخل، مما يجبره على العمل في أكثر من مستشفى، لكي يغطي قوت يومه.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدكتور محمد عثمان هو ثاني شاب يتوفى في دفعته، وتخرج منذ أربع سنوات فقط، معقبًا: "إحنا بنفقد شباب الأطباء بسبب سوء المنظومة الصحية، ولا يجب أن ننتقد سفر الأطباء بسبب سوء المنظومة".