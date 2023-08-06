الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الأطباء: وفاة 150 طبيبًا العام الماضي لهذا السبب

الدكتور إبراهيم الزيات
الدكتور إبراهيم الزيات

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور الشاب محمد عثمان الذي توفى أثناء عمله، قائلاً:" لدينا 153 طبيب شاب توفوا العام الماضي بسبب سوء العمل في المنظومة الصحية". 

نقابة الأطباء تنعي الدكتور الشاب محمد عثمان

وتابع "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الطبيب الشاب يريد التعلم والحصول على دخل، مما يجبره على العمل في أكثر من مستشفى، لكي يغطي قوت يومه. 

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدكتور محمد عثمان هو ثاني شاب يتوفى في دفعته، وتخرج منذ أربع سنوات فقط، معقبًا: "إحنا بنفقد شباب الأطباء بسبب سوء المنظومة الصحية، ولا يجب أن ننتقد سفر الأطباء بسبب سوء المنظومة".

مواد متعلقة

عضو بنقابة الأطباء يصف الولادة القيصرية بالبريستيج النسائي الخاطيء.. فيديو

كبير الأطباء الشرعيين يكشف تفاصيل وفاة نجل حسن يوسف (فيديو)

غداً.. غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات الأطباء

وكيل صحة قنا يتفقد القافلة الطبية بنقابة الأطباء

فتح باب التنازلات عن الترشح لانتخابات نقابة الأطباء غدًا

حالات يوصي الأطباء فيها بضرورة فحص القولون.. السرطان أبرزها

بسمة وهبة تصف هجرة الأطباء لإنجلترا بالكارثة المرعبة.. فيديو