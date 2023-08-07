أسعار تذاكر حفل مسار إجباري فى مهرجان العلمين

يستعد فريق مسار إجباري، لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة المقبلة الموافق 11 أغسطس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يقام في مدينة العلمين.

يقام الحفل على مسرح أرينا العلمين في تمام الساعة الثانية عشر على أن تفتح البوابات أمام الجمهور فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة لدخول المسرح.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل من خلال أربع فئات نرصدها لكم:

الفئة الأولى"Right Lounges & Left Lounges" بمبلغ 65 ألف جنيه مصري، وهذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 7500 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بجلوس 4 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 5000 ألف جنيه مصري.

الفئة الثالثة regular بمبلغ 500 جنيهًا مصريًا.

الفئة الرابعة والأخيرة regular group بمبلغ 450 جنيه مصري

معلومات عن مسار إجباري

فرقة مسار إجبارى تأسست فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسكو.

يعد فريق مسار إجباري واحدا من أهم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربى، قدموا خلال مشوارهم الفني الممتد لما يقرب من 20 عامًا ثلاثة ألبومات، «اقرأ الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم».

وكان افتتح "مسار إجباري"، فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20، والتي تضم عدد كبير من أبرز الأصوات العربية بجانب الفرق الموسيقية المختلفة، وذلك يوم 3 أغسطس الجاري.

وأقيم حفل الافتتاح على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

آخر أغاني مسار إجباري

كانت آخر أغاني مسار إجباري، “بقيت غريب”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها: "بسألك جاوبيني بصراحة هل يعني وأنتي بعيدة مرتاحة طب فيه مساحة تسألي واحشاك طب فيه مساحة تخلقي مساحة الورد لونه رمادي في غيابك والوضع متلعبك ومتشابك أنا مش بقولك ترجعي لكن أنا بطلب منك تراجعي أسبابك هو الفراق ده حباله واصلة لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين وفي كل عين بقابلها في الشارع أحنا افترقنا ولا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفة أكتر حاجة محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت أميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك إيه يوم ما مشيت وعنيا في المرايات بتقتلني إزاي قدرت أقول أنا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي ووحدي ناقص روح بصرخ ولكن مفيش أثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن هتيجي هتلاقيه مفتوح بقيت غريب ”.