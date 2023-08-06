شيرين عبدالوهاب تستعيد نشاطها الغنائي في موسم الجيمرز

تعود الفنانة شيرين عبدالوهاب لجمهورها في حفل غنائي جديد في السعودية، بعد شائعة الانتحار التي لاحقتها خلال الأيام القليلة الماضية.

تشارك شيرين عبدالوهاب في موسم الجيمرز 2023 المقامة فعالياته في الرياض، في الـ25 من أغسطس الجاري مع نخبة موسيقية عالمية.

فعاليات موسم الجيمرز 2023

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب الكثير من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

أحدث حفلات شيرين عبدالوهاب:

كانت أحيت شيرين حديثًا حفلًا غنائيًا في السعودية، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، الذي شهد حضور كامل العدد من جمهورها.

فعاليات جولة المملكة 2023

يتضمن دليل فعاليات الجولة التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة مايو – سبتمبر هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبوبكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023

تضم الجولة عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

وتتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.