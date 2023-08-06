غداً.. افتتاح مكتب الخدمات التجنيدية بمقر مجمع الخدمات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أنه غداً الإثنين الموافق 7 أغسطس، يشهد افتتاح مكتب الخدمات التجنيدية بمقر مجمع الخدمات خلف مبنى المطعم المركزي بجامعة أسيوط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد المنشاوي، اليوم ، مع العميد هاني محمد سليمان حرفوش قائد منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط ، والمقدم محمود الجبالي رئيس فرع نظم المعلومات بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووائل محمود أمين الجامعة المساعد، وطاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومصطفى شعيب مدير مجمع الخدمات بالجامعة، وصلاح همام مدير مكتب الاتصال العسكري.

وأكد الدكتور المنشاوي، اهتمام جامعة أسيوط بتيسير الإجراءات الرسمية الخاصة بالتجنيد على أبناء الجامعة، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء الحياتية عن كاهل طلابنا، وتحسينها بشكل مستمر، مشيدا بحرص قيادة منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط على التعاون المشترك مع إدارة الجامعة، والتنسيق الدائم؛ من أجل مصلحة الطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن مكتب الخدمات التجنيدية يعد إضافة مهمة وفاعلة لخدمات المجمع، والمنوط به توفير نماذج 2 / و 7 جند التي تلزم الطلاب القدامى والدارسين الجدد سواء بجامعة أسيوط الحكومية، أو الأهلية ، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم الافتتاح غداً فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ، ويستمر المكتب في تقديم خدماته يوم الإثنين من كل أسبوع .

جدير بالذكر أن مجمع الخدمات، يقدم خدمات مهمة من خلال مكاتبه المتعددة مثل: مكاتب البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والخدمات الشرطية ، وحجز تذاكر القطار، وهو أول مجمع من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الذي يقدم خدمات مهمة لأبناء الجامعة من طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة أسيوط يعلن افتتاح مكتب الخدمات التجنيدية بمقر مجمع الخدمات بالجامعة غداً

رئيس جامعة أسيوط يعلن افتتاح مكتب الخدمات التجنيدية بمقر مجمع الخدمات بالجامعة غداً

رئيس جامعة أسيوط يعلن افتتاح مكتب الخدمات التجنيدية بمقر مجمع الخدمات بالجامعة غداً

رئيس جامعة أسيوط يعلن افتتاح مكتب الخدمات التجنيدية بمقر مجمع الخدمات بالجامعة غداً